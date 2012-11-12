叙利亚炮弹落入戈兰高地 以色列发射导弹还击

路透耶路撒冷11月11日电（记者 Dan Williams）---以色列周日向叙利亚境内发射一枚导弹，强烈警示後者的炮击。来自叙利亚的炮弹四天内两次落入以色列占领的戈兰高地。

以色列广播电台（Israel Radio）称，这是自1973战争以来，该国在戈兰高地事务上与叙军方的首次直接冲突。此事突出了国际社会对叙利亚内战可能引发更大范围地区冲突的担忧。

以色列军方的一位消息人士称，该国军队周日向叙军的一个迫击炮队发射了一枚“塔穆兹”（Tammuz）导弹。此前叙利亚炮弹越过戈兰高地隔离围栏，在一个犹太人定居点附近爆炸，没有造成人员伤亡。

以色列所发射的导弹在国际上被称为“长钉”（Spike），上面载有一个摄像头，操控者可以在导弹飞行中看到实时画面。以色列意图是在展示火力，尚未有人员伤亡报告。

以色列官方发布声明称：“以色列国防军（IDF）已向驻扎在该地区的联合国部队提出申诉，表示来自叙利亚的炮火落入以色列境内的情况将不会得到容忍，且会遭受有力的还击。”

在该地区巡逻的联合国脱离接触观察员部队（United Nations Disengagement Observer Force）尚未对此发表评论，叙利亚方面亦没有反应。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。