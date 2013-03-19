叙利亚反对派选出临时总理

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透伊斯坦布尔3月19日 - 叙利亚反对派全国联盟周二在伊斯坦布尔开会，推选希托（Ghassan Hitto）担任临时总理。希托曾在西方接受教育并就职商界。
据路透目击者透露，希托赢得了约50张选票中的35票，他将负责组建政府，以填补叙利亚出现的权力真空。
希托当选后发表简短讲话称：“我非常感谢叙利亚的英雄和革命者，我们与你们同在。”
全国联盟内部数名高级官员在投票前退出会议，称这次投票是外国势力支持下的仓促之举，目的就是推选希托。
希托的支持者则认为，希托是合格的管理者。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。