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时事要闻 | 2013年 3月 19日 星期二 10:36 BJT

叙利亚反对派选出临时总理

路透伊斯坦布尔3月19日 - 叙利亚反对派全国联盟周二在伊斯坦布尔开会，推选希托（Ghassan Hitto）担任临时总理。希托曾在西方接受教育并就职商界。

据路透目击者透露，希托赢得了约50张选票中的35票，他将负责组建政府，以填补叙利亚出现的权力真空。

希托当选后发表简短讲话称：“我非常感谢叙利亚的英雄和革命者，我们与你们同在。”

全国联盟内部数名高级官员在投票前退出会议，称这次投票是外国势力支持下的仓促之举，目的就是推选希托。

希托的支持者则认为，希托是合格的管理者。（完）

编译：朱淑珍 发稿：程芳

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