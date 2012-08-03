英国将加大力度支持叙利亚反抗力量

韩国检方寻求延长对朴槿惠贪腐丑闻的调查时间
路透首尔2月16日 - 韩国特别检察官办公室周四表示，已请求延长对总统朴槿惠所卷入的贪腐丑闻的调查时间，称其无法在目前截止日期2月28日之前完成这一调查。
路透伦敦8月3日电---安南宣布将辞去联合国特使职务後，英国周五承诺，将向叙利亚反抗力量提供更多非军事支持。安南请辞凸显出国际社会通过外交途径解决叙利亚危机的失败。
英国外交大臣黑格（William Hague）在BBC Radio 4说：“这并非意味……我们放弃外交途径。我们没有放弃与俄罗斯及中国进行外交接洽，但我们也需要做些其他事情。”
俄罗斯同中国指责西方和阿拉伯国家支持反抗力量，称应向叙利亚危机涉及双方共同施压来制止冲突。
“未来几周，我们将增加对反对派的实际、但非致命性的支持。我们已提供了通讯和类似帮助，鉴於当前这种死亡和苦难情况，加上迄今为止外交进程的失败，我们将更多地帮助他们，”黑格说道。
英国和美国称安南和平计划的失败应归咎於俄罗斯和中国。
“它（外交进程）并没有走入死胡同，但……处於黯淡时刻。外交途径迄今一直没有发挥作用，这有负于叙利亚人民，”黑格说道。黑格周四与俄罗斯总统普京在伦敦进行了会面。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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