黎巴嫩真主党参与叙利亚激战 奥巴马表示关切

路透安曼/贝鲁特5月20日（记者 Khaled Yacoub Oweis/Dominic Evans） - 黎巴嫩真主党游击队为他们所支持的叙利亚总统阿萨德进行了其在叙境内最大规模的一场战斗，引发国际社会担忧叙内战可能会蔓延，美国也紧急呼吁各方保持克制。

叙利亚活动人士称，周日在黎巴嫩边境附近的反对力量据点Qusair爆发了今年最为激烈的战争，约30名真主党武装人员在战斗中丧生，另有20名叙利亚政府军成员及忠于阿萨德的民兵死亡。

这是黎巴嫩真主党武装人员在叙境内最高的单日死亡人数，凸显了其对阿萨德支持的增强，也促使美国总统奥巴马向黎巴嫩总统苏莱曼传达了对这一态势的关切。

如果获得证实，真主党游击队在叙境内的伤亡反映出，叙利亚内战日益成为一场什叶派的伊朗与逊尼派的沙特阿拉伯与卡塔尔等阿拉伯国家之间的一场“代理人冲突”。阿萨德的敌对力量主要来自逊尼派。

在叙利亚内战中，西方国家与俄罗斯支持不同的势力。美国及其盟国未对叙内战加以军事干预。

美国白宫称，奥巴马与黎巴嫩总统苏莱曼进行了对话，并强调了他对真主党违反黎巴嫩政府政策、在叙利亚密集活动、为阿萨德政府进行战斗这一态势的关切。

他们一致认为，“各方应尊重黎巴嫩不参与叙利亚冲突的政策，避免将黎巴嫩人民卷入冲突的行为”。（完）

编译：张家伟 发稿：王燕焜

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