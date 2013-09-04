奥朗德称若美排除动武可能 法将加大对叙反对派援助

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎9月3日 - 法国总统奥朗德周二称，如果美国国会投票反对军事打击叙利亚，法国则会加大对叙利亚反对派的援助力度。

奥朗德是国际上就化学武器攻击呼吁对叙利亚动武的主要人物之一。法国和美国称，化武攻击导致大马士革数千人在8月21日丧生。

但英国对叙利亚动武议案遭到国会否决，美国总统奥巴马亦表示获得国会批准后才会行动，这令奥朗德陷入孤立境地。

“如果（美国国会）的决定是不支持，那我们也不会单独行动，但我们将肩负起我们的责任，用一种可以作出回应的方式向叙利亚反对派提供支持，”奥朗德说。

他表示，仍希望形成反对阿萨德的广泛国际联盟，该联盟包括欧洲和阿拉伯国家，美国要能加入则会更好。

“我在等待（美方的）答案，这对我们将必须组建的联盟有影响，”他对记者说。

外交人士周二称，在9月5-6日于圣彼得堡召开的二十国集团（G20）峰会间隙，俄罗斯、美国、法国、中国、土耳其及其他国家外长将召开会议，商讨叙利亚问题。（完）