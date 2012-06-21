叙利亚军队炮击霍姆斯

路透贝鲁特6月21日电---叙利亚居民称，周四军方炮轰了霍姆斯，尽管此前叙利亚反对派和忠于总统阿萨德的军队达成临时性停火，允许伤病人员接受治疗。

国际红十字会和叙利亚红新月会正在待命。国际红十字会周三称，超过10天的激烈战斗导致数百平民被困霍姆斯老城区，无法撤离战场。

Waleed Faris居住在国际红十字会试图进入的地区之一，他表示周四拂晓炮轰最为猛烈，但是有迹象显示炮轰力度可能正在下降。

“今天早些时候炮轰相当猛烈。现在每半个小时也就能听到一两次炮声。相比过去几天，今天算安静的。”Faris称。

国际红十字会驻大马士革发言人Rabab al-Rifai表示，一支小型的国际红十字会队伍周三离开大马士革前往霍姆斯，与叙利亚红新月会数十名志愿者会和。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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