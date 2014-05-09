叙政府军收复“革命首都”霍姆斯

(本文由路透中文网编译提供)

路透叙利亚霍姆斯5月8日 - 叙利亚政府军周四完全控制了霍姆斯市。该市曾经充满了欢乐的亲民主人群，如今却满目疮痍，成了残酷内战的缩影。

活动人士称，占据霍姆斯老城近两年后，大约1,200人的反对派力量还有受困的平民，周三和周四乘坐巴士相继离开“革命首都”霍姆斯。

按照叙利亚反对派力量与政府军达成的协议，这些人将前往霍姆斯市以外的反对派控制区。

“霍姆斯老城的武装恐怖组织已经完全被清除，”叙利亚国家电视台说。

霍姆斯省省长Talal Barazi周四早些时候对路透称，他们将宣布霍姆斯为“安全城市”，并会在反对派力量撤离后启动重建工作。

反对派力量已经撤离，但在周五排查爆炸物前，预计政府军不会进驻霍姆斯老城。

反对派力量在离开时对着相机露出笑容，但失去霍姆斯对他们是一记重击，让可能在数周后再次当选总统的阿萨德大受鼓舞。

周四，霍姆斯几乎是一片寂静，没有了枪声，也没有了爆炸声。老城入口处的许多建筑物已被三年的战事摧毁，成了一片废墟。（完）