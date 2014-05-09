叙政府军收复“革命首都”霍姆斯

****日韩经济指标预测--4月18日-4月25日****
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
(本文由路透中文网编译提供)
路透叙利亚霍姆斯5月8日 - 叙利亚政府军周四完全控制了霍姆斯市。该市曾经充满了欢乐的亲民主人群，如今却满目疮痍，成了残酷内战的缩影。
活动人士称，占据霍姆斯老城近两年后，大约1,200人的反对派力量还有受困的平民，周三和周四乘坐巴士相继离开“革命首都”霍姆斯。
按照叙利亚反对派力量与政府军达成的协议，这些人将前往霍姆斯市以外的反对派控制区。
“霍姆斯老城的武装恐怖组织已经完全被清除，”叙利亚国家电视台说。
霍姆斯省省长Talal Barazi周四早些时候对路透称，他们将宣布霍姆斯为“安全城市”，并会在反对派力量撤离后启动重建工作。
反对派力量已经撤离，但在周五排查爆炸物前，预计政府军不会进驻霍姆斯老城。
反对派力量在离开时对着相机露出笑容，但失去霍姆斯对他们是一记重击，让可能在数周后再次当选总统的阿萨德大受鼓舞。
周四，霍姆斯几乎是一片寂静，没有了枪声，也没有了爆炸声。老城入口处的许多建筑物已被三年的战事摧毁，成了一片废墟。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 2100 韩国生产者物价指数(较前月) 3月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.2% 4月19日(三) 2300 日本路透短观制造业景气判断指数 4月 -- 正25 2350 日本出口(较上年同期) 3月 +6.7% +11.3% 进口(较上年同期) +10.4% +1.2%
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月17日当周 4月18日(二) 0300 新西兰公债海外持有比例 3月 -- 60.0% 4月19日(三) 0130 澳洲新车销售 3月 -- -2.7% 2245 新西兰消费者物价指数(CPI)(较前季) 第一季 +0.8% +0.4% (较上年同期) +2.0% +1.3% 4月20日(四) 暂无重要经济数据公布
路透纽约4月17日 - 美元兑日圆周一削减早盘跌幅，之前美国财长努钦表示，长期而言强势美元是件好事，但地缘政治紧张局势使美元兑一篮子货币仍然走低。