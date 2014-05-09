叙政府军收复“革命首都”霍姆斯

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透叙利亚霍姆斯5月8日（记者 Marwan Makdesi） -叙利亚政府军周四完全控制了霍姆斯市。该市曾经充满了欢乐的亲民主人群，如今却满目疮痍，成了残酷内战的缩影。
活动人士称，占据霍姆斯老城近两年后，大约1,200人的反对派力量还有受困的平民，周三和周四乘坐巴士相继离开“革命首都”霍姆斯。
按照叙利亚反对派力量与政府军达成的协议，这些人将前往霍姆斯市以外的反对派控制区。
“霍姆斯老城的武装恐怖组织已经完全被清除，”叙利亚国家电视台说。
霍姆斯省省长TalalBarazi周四早些时候对路透称，他们将宣布霍姆斯为“安全城市”，并会在反对派力量撤离后启动重建工作。
反对派力量已经撤离，但在周五排查爆炸物前，预计政府军不会进驻霍姆斯老城。
反对派力量在离开时对着相机露出笑容，但失去霍姆斯对他们是一记重击，让可能在数周后再次当选总统的阿萨德大受鼓舞。
周四，霍姆斯几乎是一片寂静，没有了枪声，也没有了爆炸声。老城入口处的许多建筑物已被三年的战事摧毁，成了一片废墟。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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