叙利亚反对派释放三名外国人质

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科2月4日 - 俄罗斯外交部周一称，两名俄罗斯人质和一名意大利人质在被扣近两个月后在叙利亚获释，三名被俘的反对派人员也在人质交换中获得自由。

俄外交部表示，去年12月12日被叙利亚反对派扣为人质的Viktor Gorelov、Abdessattar Hassun和Mario Belluomo周日获释，目前身体状况良好。

“获释的俄罗斯人质已被送到位于大马士革的俄罗斯驻叙利亚大使馆。意大利人Belluomo将通过叙利亚外交部移交给意大利当局。”俄罗斯外交部在网站上发表的声明称。

声明称，三人在从霍姆斯市前往塔尔图斯港的路上遭反对派绑架。

据意大利媒体报道，Belluomo被扣前在叙利亚拉塔基亚港附近的一家钢铁厂工作，是一名工程师。

俄罗斯外交部并未透露两名俄罗斯人质在叙利亚从事的职业，但俄罗斯媒体曾暗示他们也在同一家钢铁厂工作。（完）