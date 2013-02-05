叙利亚反对派释放三名外国人质

港报社评：储局放风“收水”，投资者宜部署应对--经济日报4月7日
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科2月4日 - 俄罗斯外交部周一称，两名俄罗斯人质和一名意大利人质在被扣近两个月后在叙利亚获释，三名被俘的反对派人员也在人质交换中获得自由。
俄外交部表示，去年12月12日被叙利亚反对派扣为人质的Viktor Gorelov、Abdessattar Hassun和Mario Belluomo周日获释，目前身体状况良好。
“获释的俄罗斯人质已被送到位于大马士革的俄罗斯驻叙利亚大使馆。意大利人Belluomo将通过叙利亚外交部移交给意大利当局。”俄罗斯外交部在网站上发表的声明称。
声明称，三人在从霍姆斯市前往塔尔图斯港的路上遭反对派绑架。
据意大利媒体报道，Belluomo被扣前在叙利亚拉塔基亚港附近的一家钢铁厂工作，是一名工程师。
俄罗斯外交部并未透露两名俄罗斯人质在叙利亚从事的职业，但俄罗斯媒体曾暗示他们也在同一家钢铁厂工作。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
联储局公布3月份议息会议纪录，除加息外，还讨论缩减资产负债表（简称缩表，即收回透过量宽向市场注入的资金），原因应是通胀达标，股市虚高，且主席耶伦明年离任，为有始有终，除启加息步伐，还掀减债序幕。
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