西方国家称叙利亚处於宗派内战边缘

路透贝鲁特5月31日电(记者 Mariam Karouny/Dominic Evans)---西方国家周四表示，叙利亚正接近陷入全面宗派内战中，这对整个中东地区无异於一场灾难，敦促俄罗斯停止支持叙利亚总统阿萨德，并向其施压以停止流血冲突。

叙利亚反抗武装敦促国际特使安南宣布他的和平计划失败，将其从所谓的停火协议承诺中“解放”出来。美国国务卿希拉里表示，叙利亚暴力急速上升的前景非常危险。

希拉里在访问哥本哈根时表示，一国宗派分歧导致的内战可能演变成该地区的一场代理战争（proxy war），因为伊朗跟叙利亚有很深的瓜葛。她并敦促俄罗斯加大对阿萨德的施压。

针对安理会关於叙利亚问题的决议，俄罗斯曾两次使用否决权，并强调希望安南的和平计划能帮助找到政治解决方案。

希拉里表示：“俄罗斯一直告诉我们，他们希望尽一切所能避免内战，因为他们认为暴力将是灾难性的。”

“但我认为，当我们应致力於叙利亚政治过渡之时，他们(俄罗斯)实际上在支持该政权。”

英国外交大臣黑格(William Hague)表示，叙利亚正走向全面内战或崩溃边缘，称欧盟正起草针对叙利亚的新制裁，呼吁其他国家向阿萨德施压。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。