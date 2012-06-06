叙利亚驱逐17名西方外交官

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透贝鲁特6月5日电(记者 Mariam Karouny/Erika Solomon)---叙利亚政府周二向17名西方外交官发布驱逐令，且政府的武装直升机袭击了一沿海省份的反抗力量。
叙利亚宣布，来自美国、加拿大、土耳其和几个欧洲国家的大使不受欢迎。这是叙利亚对这些国家上周驱逐叙利亚特使的报复。
反抗力量在沿海省份拉塔基亚(Latakia)与政府军展开激战。这也是自叙利亚危机爆发以来最为激烈的一场战斗。
拉塔基亚省的部分城镇居住着信仰什叶派穆斯林的阿拉维派(Alawite)，阿萨德本人就属於阿拉维派，他们对主要由逊尼派领导的抗议活动十分谨慎。
叙利亚人权观察组织(Syrian Observatory for Human Rights)表示，战斗主要集中在Haffeh市及周边的逊尼派区域。
自反抗力量宣布不再遵守国际停火协议以来，战斗已进入到第二天。反抗力量称，政府无视联合国和平观察团继续实施镇压。
反抗派战斗人员称，他们中有9人死亡，而人权观察组织称两名平民和22名士兵被杀。
叙利亚的最新事态也表明由联合国-阿盟特使安南提出的和平计划处於岌岌可危的状态。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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