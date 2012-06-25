土耳其谴责叙利亚击落其军事侦察机

路透安卡拉/安曼6月24日电（记者 Jonathon Burch/Khaled Yacoub Oweis）---土耳其周日指责叙利亚在未进行警告的情况下在国际空域击落其一架军事侦察机，并呼吁召开北约会议，讨论对叙利亚总统阿萨德作出反应。

面对土耳其的指责，叙利亚称击落的是从土耳其进入叙利亚境内的“恐怖分子”

土耳其外长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）表示，在叙利亚当局的配合下，仍在寻找机上的两名飞行员。他否认搜寻是“联合”行动。

达武特奥卢指出，被击落的RF-4 Phantom飞机有明显的土耳其标志，反驳叙利亚在开火前无法确认飞机身份的说法。

达武特奥卢还表示，会将事件通报联合国安理会，要求安理会通过可以对阿萨德采取更严厉措施的决议。

美国国务卿希拉里谴责叙利亚的行为“无耻和无法令人接受”，承诺与土耳其紧密合作，作为“全面推动叙利亚民主进程的努力”之一。

希拉里周六在与达武特奥卢进行对话後发布的声明中称，叙利亚击落土耳其飞机是叙利亚当局漠视国际准则、人的生命以及和平与安全的又一证据。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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