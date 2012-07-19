爆炸袭击後阿萨德不见踪影

路透贝鲁特/安曼7月19日电（记者Mariam Karouny/Oliver Holmes）---叙利亚总统阿萨德周四身在何处迷雾重重，这距该国发生爆炸袭击导致几名安全高官伤亡已过去了一天，而反抗力量正逼近大马士革中心地区，并誓言要“解放”首都。

爆炸事件发生後，阿萨德既未公开露面，也没有发表声明。阿萨德的姐夫、叙利亚国防部长及一位高级将领在爆炸中丧生。

当地居民报告称，到周四凌晨时，首都的战斗仍未停止。这是持续16个月的冲突中发生在首都的最激烈战斗。

战火已烧至总统府周边地区，而附近的安全总部就是爆炸袭击的发生地。

阿萨德的姐夫Assef Shawkat不仅是一位高级指挥官，也是阿萨德政权的支柱人物之一，他与国防部长Daoud Rajha一同在爆炸中丧生。

据报，在叙利亚首都中心地区Mezze和Kafar Souseh发生了激烈冲突，Hajar al-Aswad区的一个警察局一片火海。

本周初以来，反抗力量对首都发起协同攻击，爆炸袭击似乎也是其中的一部分，他们将此称为“解放大马士革”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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