爆炸袭击後阿萨德不见踪影

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透贝鲁特/安曼7月19日电（记者Mariam Karouny/Oliver Holmes）---叙利亚总统阿萨德周四身在何处迷雾重重，这距该国发生爆炸袭击导致几名安全高官伤亡已过去了一天，而反抗力量正逼近大马士革中心地区，并誓言要“解放”首都。
爆炸事件发生後，阿萨德既未公开露面，也没有发表声明。阿萨德的姐夫、叙利亚国防部长及一位高级将领在爆炸中丧生。
当地居民报告称，到周四凌晨时，首都的战斗仍未停止。这是持续16个月的冲突中发生在首都的最激烈战斗。
战火已烧至总统府周边地区，而附近的安全总部就是爆炸袭击的发生地。
阿萨德的姐夫Assef Shawkat不仅是一位高级指挥官，也是阿萨德政权的支柱人物之一，他与国防部长Daoud Rajha一同在爆炸中丧生。
据报，在叙利亚首都中心地区Mezze和Kafar Souseh发生了激烈冲突，Hajar al-Aswad区的一个警察局一片火海。
本周初以来，反抗力量对首都发起协同攻击，爆炸袭击似乎也是其中的一部分，他们将此称为“解放大马士革”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。