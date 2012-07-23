阿萨德军队重新控制大马士革两地区

路透叙利亚巴萨兰7月23日电(记者 Suleiman Al-Khalidi/Jonathon Burch)---叙利亚军队已将反对派人员从大马士革的两个地区赶出。反对派此前对大马士革发起了一场大袭击。

反对派活动人士表示，政府军周日重新夺取了大马士革Mezzeh区的控制权，并处决了至少20名非武装人员。

一名目击者和若干名活动人士表示，在重新夺取大马士革北部Barzeh区的控制权行动中，叙利亚军队第四师成员处决了若干名年轻人。

叙利亚反对派上周三对大马士革发动炸弹袭击，造成阿萨德的四名亲信死亡，此後政府军发起了坚决反击。

叙利亚冲突不断升级，正迅速演变为一场内战，叙利亚最大城市阿勒颇(Aleppo)情报中心附近和东部城市Deir al-Zor的战事激烈。

伊拉克官员表示，在反对派占领的两个与伊拉克接壤的边境口岸中，叙利亚军队重新控制了其中一个，但反对派表示，他们又占领了与土耳其接壤的另一处边境口岸Bab al-Salam。

叙利亚一名叛逃军官在土耳其接受路透电话采访时表示：“夺取边境口岸并不具有战略重要性，但却具有心理影响，因这将挫伤阿萨德军队的士气。”

“尽管阿萨德军队有优势火力，但这彰显了革命者的进步。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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