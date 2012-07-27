美国担忧叙利亚阿勒颇出现大屠杀

马来西亚警方搜捕金正男谋杀案中的四名朝鲜嫌疑人
马来西亚警方在周五逮捕了一名与此事有关的朝鲜男子。同时，还有一名越南妇女和一名印尼妇女被捕。一名马来西亚男子被要求协助调查。
路透安曼/贝鲁特7月27日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Mariam Karouny）---叙利亚总统阿萨德的部队周五再次对阿勒颇进行了地面和空中轰炸，继续试图击溃当地的反对派。美国担忧这可能导致大屠杀。
美国国务院称，有可信报告表明坦克部队正在向阿勒颇挺进，直升机和固定翼飞机同时对阿勒颇进行空袭，这表明阿萨德在加紧对反对派的镇压行动。
“我们担忧阿勒颇出现大屠杀，叙利亚政府看起来将这麽做，”美国国务院发言人Victoria Nuland表示。
阿勒颇一些反对派活动人士称，驻扎在阿勒颇外围的政府军向西部的Saladin、al-Sukkari和al-Fardos区发射了大口径迫击炮，同时俄制MI-25武装直升机用火箭弹袭击了东部的al-Sakhour区。
周五第一名死者是一名约60岁的男子，他身穿传统白色祈祷服，死在了Saladin一个公园附近。他的尸体被放在了一座清真寺内等待身份确认。
反对派活动人士称，周四有34人在阿勒颇及周围地区遇难。
“反对派目前为止还比较敏捷，炮击的受害者大多数为平民，”活动人士Abu Mohammad al-Halabi称。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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