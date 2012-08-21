奥巴马警告阿萨德美国可能采取行动

路透华盛顿/贝鲁特8月21日电(记者 Matt Spetalnick/Tom Perry)---美国总统奥巴马警告称，美国可能对叙利亚领导人阿萨德采取行动，尤其是如果他对试图推翻其政权的反对力量动用化学武器的话。

这是奥巴马在对叙利亚问题措辞较为强烈的一次。他表示，如果阿萨德越过底线，甚至以威胁方式动用非常规武器，他将面临“严重後果”。当天，联合国观察团撤离叙利亚，而阿萨德军队发起了新的攻击。

寻求连任的奥巴马指出，他目前克制自己不下令军事介入叙利亚。但当他在白宫的新闻发布会上被问及是否可能会部署军队，比如为确保叙利亚生化武器安全时，他表示自己的看法可能会改变。

奥巴马表示：“对阿萨德政权和该国的其他组织我们的立场非常明确，我们的底线是，我们开始看到化学武器转移或被使用。这会改变我的看法。”

面对中东这一复杂且具爆炸性的冲突，以及伊朗、俄罗斯和中国对阿萨德的坚定支持，华府及其西方盟友未向叙利亚反对派力量提供很多直接帮助，与去年对利比亚领导人卡扎菲的袭击形成对比。但奥巴马的表态增加了事态在某种条件下可能发生变化的可能。

叙利亚上月首次承认拥有生化武器，称如果外国干预，他们可能会动用这些武器。这一威胁引发了华府及其盟友的强力警告，尽管并不清楚叙利亚军队在城市战争中如何使用这些生化武器。

奥巴马周一在新闻发布会上表示：“我们不能允许生化武器落入坏人之手。”他承认不是很确信武器库是安全的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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