叙军队炮击大马士革 至少47人死亡

路透安曼/阿勒颇8月22日电（记者 Khaled Yacoub Oweis/Oliver Holmes）---叙利亚反对派人士称，政府军周三炮击大马士革南部地区，并动用直升机发射火箭弹和用机关枪扫射，以此巩固阿萨德政权对首都地区的掌控。

在联合国军事观察团撤离之际，叙利亚政府军本周在大马士革周边地区实施了坦克和武装直升机攻击。

反对派活动人士称，至少有47人死於堪称本月最猛烈的炮击。“炮火震动了整个大马士革，”在Kfar Souseh区的一名妇女说道。

联合国表示，政府军使用的一些武器似乎来自伊朗，这违反了联合国有关出口禁令。

联合国一名发言人表示，秘书长潘基文将在下周于德黑兰召开的不结盟运动峰会上向伊朗提出叙利亚危机问题。

叙利亚政府方面尚没有关於最新战斗的描述。但是，叙利亚国家电视台播放的节目称，（政府军）从较早发起抗议活动的Mouadamiya地区的反对派手中缴获了武器。

近几个月，阿萨德政权丧失了对部分地区的控制，但在大马士革和阿勒颇发动了猛烈攻击。路透记者周三在阿勒颇听到枪炮声此起彼伏。

根据伊拉克官员和叙利亚反对派武装指挥官所述，叙利亚政府军和反对派武装陷入激战，争夺与伊拉克交界的阿布·卡马尔镇（Albu Kamal）附近的军事据点和机场。反对派武装指挥官Abu Khalid称，他们已经控制了阿布·卡马尔镇。

但是，反对派消息人士称，反对派武装在叙利亚和土耳其交界地带败退，之前政府军在武装直升机的掩护下，对该地带的一个村庄发动进攻，试图切断反对派的补给来源。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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