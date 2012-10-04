叙利亚炮弹导致五名土耳其人丧生 土耳其予以还击

韩国法院驳回特别检察官搜查青瓦台申请--韩联社
路透首尔2月16日 - 韩国联合通讯社周四指出，特别检察官办公室为调查干政丑闻申请搜查总统府青瓦台的要求，遭法院驳回。 负责调查贪腐丑闻的特别检察官小组稍早表示，本月稍早青瓦台阻止一次搜查行动后，检方已向法院申请搜查青瓦台。(完) (编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透土耳其10月4日电（记者 Seyhmus Cakan/Kadir Celikcan）---周三土耳其炮弹击中叙利亚境内的目标，此前来自叙利亚境内的炮弹导致五名土耳其公民丧生。北约呼吁叙利亚立即停止“侵略行为”。
土耳其将叙利亚炮弹击中土耳其南部边境城市Akcakale一处住宅的行为称为“最後一根稻草”，随後予以回击。这是叙利亚境内持续18个月的冲突中最严重的一起跨境冲突。
北约称，支持其成员国土耳其，并敦促叙利亚停止“明目张胆的违反国际法”。
北约在布鲁塞尔召开紧急会议讨论该问题。周三晚些时候，土耳其要求联合国安理会采取“必要行动”阻止叙利亚的侵略。
联合国外交官员表示，安理会成员国希望周四能发表一份不具有法律约束力的声明，用“最强烈的措辞”谴责叙利亚方面的炮弹袭击，并要求停止侵犯土耳其边境主权。
外交官们称，安理会成员国原本希望周三发表该声明，但是俄罗斯要求延迟。
还不清楚土耳其打击叙利亚的细节，也不清除谁向土耳其境内发射的炮弹，不过消息人士称土耳其正在向边境增兵。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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