土耳其总统称叙利亚出现“最糟糕情形”

中国上周报告H7N9病例69例死亡八人 近三天疫情呈下降趋势--卫计委
路透北京2月16日 - 中国国家卫生计生委最新表示，上周（2017年2月6日-2月12日），全国报告H7N9病例69例，其中死亡八人；最近三天，全国疫情呈现下降趋势。专家预测，最近一段时间，中国内地仍将有H7N9散发病例报告。
路透土耳其古维斯10月8日电（记者 Hamdi Istanbullu）---土耳其总统居尔（Abdullah Gul）周一称，叙利亚目前出现“最糟糕情形”，土耳其将采取必要措施保护自己。一枚来自叙利亚的炮弹落入土耳其境内後，土耳其军队连续六日炮击叙利亚进行还击。
居尔称，叙利亚的暴力冲突不能无限期地进行下去，该国总统阿萨德倒台已不可避免。
“叙利亚目前开始出现最糟糕情形……我国政府一直在与军方磋商。正如大家所见，我们立即采取了必要措施，并会继续这样做下去，”居尔说。
“迟早会有变化……在叙利亚出现更糟糕情形，发生更多流血冲突前，国际社会必须采取有效措施，这是我们的主要愿望，”他在安卡拉对记者说。
最近几天，土耳其军方在与叙利亚接壤的边境增派兵力，并对来自叙利亚的炮火做出还击。
土耳其一名官员告诉路透，土耳其周一对叙利亚发动了最新的报复性攻击。此前一枚来自叙利亚的迫击炮落入土耳其哈塔伊省（Hatay）的一个村庄。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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