土耳其总统称叙利亚出现“最糟糕情形”

2012年1月26日，土耳其总统居尔在伊斯坦布尔一个新闻发布会上讲话。 REUTERS/Osman Orsal

路透土耳其古维斯10月8日电（记者 Hamdi Istanbullu）---土耳其总统居尔（Abdullah Gul）周一称，叙利亚目前出现“最糟糕情形”，土耳其将采取必要措施保护自己。一枚来自叙利亚的炮弹落入土耳其境内後，土耳其军队连续六日炮击叙利亚进行还击。

居尔称，叙利亚的暴力冲突不能无限期地进行下去，该国总统阿萨德倒台已不可避免。

“叙利亚目前开始出现最糟糕情形……我国政府一直在与军方磋商。正如大家所见，我们立即采取了必要措施，并会继续这样做下去，”居尔说。

“迟早会有变化……在叙利亚出现更糟糕情形，发生更多流血冲突前，国际社会必须采取有效措施，这是我们的主要愿望，”他在安卡拉对记者说。

最近几天，土耳其军方在与叙利亚接壤的边境增派兵力，并对来自叙利亚的炮火做出还击。

土耳其一名官员告诉路透，土耳其周一对叙利亚发动了最新的报复性攻击。此前一枚来自叙利亚的迫击炮落入土耳其哈塔伊省（Hatay）的一个村庄。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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