土耳其禁止叙利亚飞机经过土领空

特朗普政府拟扩大被列为驱逐目标的移民群体--文件
路透华盛顿2月18日 - 据路透所见的两份备忘录草案称，美国特朗普政府计划命令移民机构大幅扩大被列为驱逐出境目标的移民群体。McClatchy新闻机构周六首先报导了相关文件。
路透贝鲁特/安曼10月14日电---土耳其对叙利亚总统阿萨德政府的立场更趋强硬，土耳其禁止任何叙利亚飞机经过土耳其领空。此外，叙利亚反抗力量周日称，在叙土边境附近进一步打击了政府军力量。
土耳其与叙利亚的对抗局面在过去两周升级，多次发生越境交火。
土耳其外长达武特奥卢（Ahmet Davutoglu）周日称，该国领空对叙利亚飞机关闭。周六叙利亚已宣布禁止土耳其飞机经过其领空。
叙利亚境内流血冲突在过去两个月更趋恶化，但政府军与反抗军均未取得明显优势。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳
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