卜拉希米称叙利亚冲突可能危及中东

路透贝鲁特10月17日电---联合国与阿盟叙利亚问题联合特别代表卜拉希米周三称，叙利亚内战有扩散的风险，可能会危及中东；并呼吁临时性停火，他表示这能向化解冲突迈出一小步。

卜拉希米呼吁，总统阿萨德的武装力量和反对派在下周开始的伊斯兰宰牲节期间停火。

叙利亚当局谨慎欢迎卜拉希米的建议，但表示双方都必须遵守。对阿萨德最为苛刻的土耳其和阿萨德的强力盟友伊朗都赞同卜拉希米的计划，出现了少有的一致。

“叙利亚危机不可能永远被控制在该国境内。危机要麽得到解决，要麽扩大......对各方都不利，”卜拉希米在贝鲁特对记者称。

“对於我们来说，如果叙利亚流血冲突能够中止一天，哪怕是一小时，那麽任何牺牲都不过分，”土耳其外长达乌特奥卢（Ahmet Davutoglu）在安卡拉的一个记者会上说道，并表示与伊朗外长就该计划进行过沟通。

“阿盟、土耳其和伊朗都宣布支持该计划，”达乌特奥卢称，并表示支持计划的各方预计於周五发布声明。

伊朗官方新闻机构引述总统艾哈迈迪内贾德的话报导称，伊朗支持临时停火计划，并认为自由选举是正确的方向。

叙利亚官员质疑反对派是否会接受或遵守停火协议，不过卜拉希米称反对派人士已对其表示，只要阿萨德的部队停火，反对派也会立即停火。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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