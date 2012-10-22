阿萨德称须阻止武器流入反抗力量

路透大马士革10月21日电（记者 Marwan Makdesi）---叙利亚首都大马士革市中心周日发生汽车爆炸，造成13人丧生。与此同时，叙利亚总统阿萨德对联合国-阿盟叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）表示，停止向反抗力量提供武器，是通过政治途径解决叙利亚问题的关键。

周日爆炸发生在大马士革市中心Bab Touma区的一个警局外，该地区居民以基督徒为主。当时阿萨德正与卜拉希米举行会谈。卜拉希米正在推动叙利亚冲突各方在伊斯兰节日宰牲节（Eid al-Adha）期间暂时停火。

叙利亚官方通讯社SANA报导称，总统表示，叙利亚支持“一切致力於通过政治途径解决危机的真诚努力，这种努力必须建立在尊重叙利亚主权、反对外来干涉的基础上”。

报导援引阿萨德的话称，任何提议“必须围绕阻止恐怖主义以及……那些向叙利亚境内恐怖分子提供支持、武器和庇护的国家承诺停止这些活动的原则”。

叙利亚内政部称，发生在Bab Touma的爆炸造成13人丧生。安全部队已封锁了该地区。电视画面显示，事发现场路上可见到玻璃碎片，有几辆车被烧毁。

卜拉希米在结束与阿萨德的会谈後发表讲话时没有透露太多会谈详情，只是再次呼吁冲突各方暂时停火。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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