反对派组织称叙利亚发生自杀式爆炸 至少50名安全人员丧生

路透贝鲁特11月5日电（记者 Mariam Karouny/Tom Perry）---叙利亚一个反对派组织称，该国哈马省（Hama）周一发生一起伊斯兰自杀式汽车爆炸事件，造成至少50名叙利亚安全部队人员丧生。

在这起暴力事件发生的同时，叙利亚各反对组织则在卡塔尔召开会议商讨联合事宜。

叙利亚官方媒体报导称，哈马省Sahl al-Ghab地区发生一起“恐怖分子”自杀式爆炸袭击，袭击目标为当地的一个农村发展中心，造成两人死亡。

叙利亚人权观察（Syrian Observatory for Human Rights）组织负责人Rami Abdelrahman称，该中心是叙利亚安全部队和亲阿萨德的民兵组织驻当地的最大基地之一。

“努斯拉阵线（Nusra Front）的一名成员驱车驶入该中心後引爆炸弹，随後发生了一连串爆炸，至少有50人丧生，”他说道。

努斯拉阵线为极端正统派萨拉菲穆斯林组织，该组织已经声称为之前在大马士革和其他地区发生的多起自杀式爆炸袭击事件负责。

据叙利亚官方媒体和叙利亚人权观察组织称，大马士革Mezzeh 86区也发生一起汽车爆炸事件，造成11人死亡，包括儿童在内的数十人受伤。

一个自称为Seif al-Sham的伊斯兰组织声称为这起事件负责，并指出他们袭击的目标是叙利亚军方、警方及亲阿萨德民兵组织的一个汇合点。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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