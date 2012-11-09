阿萨德称生死都在叙利亚

路透多哈11月8日电（记者 Rania El Gamal/Andrew Hammond）---叙利亚总统阿萨德表示，无论生死他都将在叙利亚，并警告称，西方任何试图赶他下台的侵略行为，都将给中东以及其他地区带来灾难性後果。

国际社会要求叙利亚反对派进行内部整顿并为後阿萨德时代的过渡做好准备的压力日渐增长。叙利亚反对派周四在卡塔尔举行一场具有里程碑意义的会议，以争取达成协议，组建新的团体以团结叙利亚国内外的反对力量。

英国首相卡梅伦周二称，阿萨德安全离开并流亡海外，将能结束叙利亚内战。阿萨德看似反对这一说法。

“我不是傀儡，我不受西方胁迫流亡西方或其他任何国家。我是叙利亚人，我出生在叙利亚，我生死都得在叙利亚，”他在接受Russia Today电视台采访时表示。该采访将於周五播出。

Russia Today网站刊发了这次英文采访的文字内容，并发布了一段视频，显示阿萨德在一座白色别墅外走下楼梯，并同记者讲话。不清楚他的言论是何时发表。

美国及其盟国希望阿萨德下台，但尚未武装叙利亚反对派，也没有设立禁飞区，更别提入侵叙利亚。俄罗斯一直支持阿萨德。

阿萨德表示，对於西方会冒着全球范围内的风险干预叙利亚，他表示怀疑。叙利亚冲突加剧了中东地区的不稳定性，已导致约3.8万人丧生。

“如果真的发生入侵，我认为入侵叙利亚的代价将是全世界所承受不了的……这将产生多米诺骨牌效应，影响全世界，”阿萨德称。

“我不认为西方是在向这个方向前进，但如果他们真这样做，没人知道下一步将发生什麽。”（完）

编译：张家伟 发稿：程芳

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