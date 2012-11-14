法国宣布承认叙利亚反对派联盟为该国唯一合法代表

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透开罗/巴黎11月13日电（记者 Yasmine Saleh/John Irish）---法国成为首个承认新成立的叙利亚反对派联盟的欧洲国家，并於周二表示，一旦叙反对派组建了政府，法国将考虑武装反对派力量对抗总统阿萨德。
叙利亚反对总统阿萨德的武装运动已经持续20个月，分化严重的各反对派组织周日在卡塔尔达成协议，组建反对派联盟。该联盟领导人随即请求欧洲给予支持。
“我今天宣布，法国承认‘叙利亚全国委员会’是叙利亚人民的唯一合法代表，是民主叙利亚的未来政府，以便让阿萨德政权的终结成为可能，”法国总统奥朗德说道。六个海湾阿拉伯国家周一也采取了类似行动。
奥朗德在巴黎的一个新闻发布会上表示，只要叙反对派联盟组建了一个临时政府，武装叙反对力量的问题就将予以考虑。
周二在开罗会晤的阿拉伯联盟与欧盟外交部长称，叙反对派联盟的组建是向前发展的重要一步，不过他们的联合公报显示，对於承认该联盟为叙利亚唯一合法当局，他们并未形成一致决定。
在法国发表上述声明的数小时前，新就任的叙利亚反对派领导人敦促欧洲国家给予支持，以便反对派购买武器。
法国之前表示不会武装叙反对力量，因担心武器可能流入伊斯兰激进分子手中。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
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