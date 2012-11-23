叙利亚反抗力量攻占东部一军事基地

英国议员称特雷莎·梅产业新计划缺乏长期思维 或重犯旧错
路透伦敦3月3日 - 多名英国议员表示，英国新的产业战略缺乏长期思维，有可能会犯与先前失败计划相同的错误。今年稍早英国公布了为本国经济退出欧盟而准备的产业战略新计划。
路透安曼11月22日电（记者 Khaled Yacoub Oweis）---叙利亚反抗力量周四攻占了政府军位於东部石油省份的一个军事基地，进一步削弱总统阿萨德对这个具有战略意义地区的控制。
反抗力量攻占的是政府军的一个炮兵基地，该基地位於坐落在幼发拉底河（Euphrates river）沿岸Mayadeen镇的郊区，附近有几个叙利亚的大油田。本周，反抗力量还相继攻占了位於北部和中部地区的一些军事设施。
近期的各种反抗活动显示，以逊尼派穆斯林为主的反抗武装的能力在日益增强，但他们取得进展後通常後尽快撤退，以免遭到政府军的空袭。
当地军事革命委员会官员Abu Laila对路透称，“Mayadeen军事基地是在上午8:30（0630 GMT）被攻克的。”他还称，在攻打该基地的行动中，有44名反抗力量战士丧生。
“从伊拉克边境及幼发拉底河沿岸至Deir al-Zor市的整个乡下地区，目前都在反抗力量的控制之下，”他说道。
另一位与反抗力量有联系的反对派消息人士证实，该基地已被反抗力量攻占。
叙利亚对非官方媒体的限制导致反对派的消息无法获得独立证实。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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