外交人士称叙利亚外交部发言人叛逃

路透开罗/贝鲁特12月3日电(记者 Khaled Yacoub Oweis/Erika Solomon)---中东地区一名外交官周一表示，叙利亚外交部发言人吉哈德·阿卜杜勒-马克迪西(Jihad al-Makdissi)已逃离叙利亚。

吉哈德·阿卜杜勒-马克迪西此前曾在叙利亚驻伦敦大使馆工作，一年前返回大马士革，担任叙利亚外交部发言人职务。他在担任发言人期间为叙利亚政府镇压反对派力量的行为辩护。

他在叙利亚政府中影响力甚微。如果消息得到证实，阿萨德的反对者将这一为公众所知人物的逃离作为叙利亚当局从内部瓦解的进一步证据。

反对派力量最近几周取得进展，夺取了包括大马士革附近的某些军事基地。

马克迪西在叙利亚外交部工作十年，讲一口流利的英文，这在一个反西方意识形态的国家中十分罕见。

该外交消息人士对路透表示：“他叛逃了。我能说得是，他离开了叙利亚。”

黎巴嫩al-Manar电视台援引政府消息人士的话报导称，马克迪西因发表未能反映政府立场的声明遭到解职。

最近几周，他很少出现在媒体上。他的手机关机，叙利亚官方媒体尚未对此置评。阿拉伯电视台(al Arabiya)报导称，马克迪西已离开贝鲁特，前往伦敦。

一名英国外交部发言人表示：“我们知道有消息称他已叛逃，或在前往英国途中。我们正寻求澄清消息。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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