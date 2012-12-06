希拉里：“绝望的”阿萨德可能使用化学武器

路透贝鲁特/布鲁塞尔12月5日电（记者 Erika Solomon/David Brunnstrom）---美国国务卿希拉里周三表示，反对派持续对抗叙利亚政府，华府担忧“绝望的”叙利亚总统阿萨德可能会使用化学武器。她重申，如果阿萨德使用化学武器，美国将迅速采取行动。

叙利亚反对派武装称，已经包围了大马士革附近的一个空军基地，这显示战斗正在蔓延至叙利亚首都。此前一天北约同意向土耳其部署爱国者导弹，这将是叙利亚内战开始後欧洲和美国部队首次到达叙利亚边境。

大马士革附近战斗的升级始於一周前。反对派周三称，已经包围了距离大马士革4公里左右的Aqraba空军基地。

“我们还没有控制该空军基地，但已将其团团围住。我们期待未来几个小时内占领该基地，”反对派武装Habib al-Mustafa发言人Abu Nidal表示。

叙利亚官方新闻机构称，政府军仍牢牢控制着该基地，但并未对反对派包围该地区的言论予以置评。

希拉里在布鲁塞尔会见北约外长後表示：“我们的担忧是，越发绝望的阿萨德政府可能使用化学武器，或是叙利亚国内的一个组织获得化学武器的控制权。”

“我们已经发出明确信息，这将越过红线，责任人将被追究。”（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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