叙政府军发射飞毛腿导弹打击反抗力量--北约官员

路透摩洛哥马拉喀什12月12日（记者 Samia Nakhoul/Khaled Yacoub Oweis） - 美国和北约（NATO）官员周三称，叙利亚政府军最近几天发射飞毛腿弹道导弹打击反政府力量。美国官员还称，这表明历时20个月的叙利亚内战升级。

周三，美国、欧洲大国及阿拉伯国家正式官方承认新组建的叙利亚反对派联盟。但越来越多的迹象显示，西方国家对伊斯兰武装分子在反抗力量中的地位上升感到不安。

叙利亚反抗力量与政府军在大马士革郊外激战，他们过去两周取得的战果促使他们的国际盟友认为，叙利亚这场持续20个月之久的冲突最终进入了决定性阶段。

在大马士革的内政部大门口，发生了一起严重的汽车爆炸和两起其他爆炸事件。据黎巴嫩al-Manar电视台报导称，已有四人丧生。

北约官员在布鲁塞尔称，“盟军的情报机构、监视和侦察系统发现，本周叙利亚境内发射了一些非制导的短程弹道导弹，飞行轨迹及距离显示属于飞毛腿导弹。”

一位不愿透露姓名的美国官员也证实是飞毛腿导弹。美国官员还称，他们不知道叙利亚之前是否使用过该类型导弹。

目前尚不清楚叙利亚政府军部署飞毛腿导弹的原因。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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