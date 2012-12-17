伊朗警告在土叙边境部署“爱国者”导弹将引发世界大战

路透贝鲁特12月15日（记者 Dominic Evans） - 伊朗武装部队总参谋长Hassan Firouzabadi周六警告北约，在土耳其与叙利亚边境部署“爱国者”导弹将引发世界大战，呼吁北约改变该决定。

“每个‘爱国者’导弹都是世界地图上的一个黑点，意在引发世界大战。他们计划发起世界大战，这对人类未来和欧洲自己的未来都是巨大威胁，”伊朗学生新闻通讯社引述Firouzabadi的话报导称。

除了警告，Firouzabadi在德黑兰国防大学对高级将领发表讲话时，并未威胁采取任何针对土耳其的行动。“我们是土耳其的朋友，我们希望土耳其安全，”他说道。

北约军事指挥官James Stavridis周五表示，北约准备在土耳其靠近叙利亚北部边境的地区部署反导系统，原因是阿萨德部队发射的飞毛腿导弹落在了土耳其领土附近。

叙利亚否认发射过飞毛腿导弹。不过在反对派的步步紧逼之下，阿萨德越发依赖空中打击和大炮来阻止反对派前进。

Stavridis称，近几天一些针对反对派目标的飞毛腿导弹在叙利亚境内发射，“一些落在了很接近土耳其边境的地方，这让人非常担忧。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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