拉夫罗夫：国际社会说服阿萨德下台努力将失败

路透贝鲁特12月22日(记者 Dominic Evans) - 俄罗斯外长拉夫罗夫周六表示，叙利亚内战陷入僵局，国际社会希望说服叙利亚总统阿萨德下台的努力将以失败告终。

以逊尼派穆斯林为主的反对派寻求推翻阿萨德的统治，他们目前正在首都大马士革附近激战，并正在从其北部据点向南方挺进。

但阿萨德对此以大炮、空袭作出回应，且根据北约的说法，阿萨德还动用了飞毛腿导弹。

本月早些时候，媒体援引俄罗斯中东特使的说法报道称，反对派可能会击败阿萨德的军队，俄罗斯正为撤侨做准备，这是俄罗斯为后阿萨德时代做准备的最强烈信号。

此前，西方国家和一些阿拉伯国家早在叙利亚冲突爆发前便一致呼吁阿萨德下台。根据活动人士的说法，叙利亚冲突造成逾4.4万人死亡。

但拉夫罗夫表示，阿萨德不会屈服于反对派或中俄的压力。

拉夫罗夫在布鲁塞尔飞往莫斯科的一架飞机上对记者表示：“听着，没人会是这场战争的赢家。无论别人说什么，中国也好，俄罗斯也罢，阿萨德哪里都不会去。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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