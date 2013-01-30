叙活动人士称阿勒颇至少65人被处决

普京称美国导弹袭击叙利亚违反国际法 损害美俄关系
路透莫斯科4月7日 - 多家新闻机构周五引述克里姆林宫报道称，俄罗斯总统普京认为，美国对叙利亚空军基地进行导弹袭击违反了国际法，这严重损害了美俄关系。
路透贝鲁特1月29日（记者 Alexander Dziadosz/Oliver Holmes） - 叙利亚活动人士称，叙利亚北部城市阿勒颇发生“新的大屠杀”，发现至少有65人被枪杀，死者双手被绑。
反动派活动人士指责此事系政府所为，但很难证实谁应为此事负责。自7月以来，叙利亚政府军与反抗力量在阿勒颇的战事持续不断，双方就期间发生的多次处决事件相互指责。
外交人士称，联合国叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）对联合国安理会表示，叙利亚的局势已达到“骇人听闻的地步，叙利亚政府和反对派均犯下了滔天罪行。
卜拉希米呼吁安理会克服障碍，采取行动帮助结束叙利亚内战，指出叙利亚因内战“正在土崩瓦解”。
反对派活动人士发布了有至少51具男性尸体的视频，他们称这是在阿勒颇反抗力量据点Bustan al-Qasr地区的Queiq河边发现的。
这些人看似是头部中枪，有些死者看起来还很年轻，可能还是青少年，他们有的身穿牛仔裤、衬衫和运动鞋。
阿勒颇的反对派活动人士谴责是亲叙利亚总统阿萨德的民兵所为，这些活动人士出于安全担忧要求不要透露他们的姓名。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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