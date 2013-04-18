阿萨德称西方支持基地组织将付出沉重代价

路透贝鲁特4月17日（记者 Mariam Karouny/Dominic Evans） - 叙利亚总统阿萨德周三指责西方国家在叙利亚内战中支持基地组织武装分子，并警告称这些人可能与支持者反目为仇，袭击“欧洲和美国的腹地”。

阿萨德还对邻国约旦进行了最强烈的指责，因约旦允许数以千计的武装人员穿过两国边境进入叙利亚，加入冲突。阿萨德坚持称政府军将赢得内战胜利，防止叙利亚被毁灭。

“除了胜利我们别无选择。如果我们不能取得胜利，叙利亚就完了，我认为任何叙利亚公民都不能接受这样的选择，”阿萨德在接受al-Ikhbariya电视频道采访时表示。

上世纪80年代西方曾对阿富汗的反苏联武装人员提供支持，后来其中一些人组建了基地组织，2011年9月基地组织对美国发动了9·11恐怖袭击。阿萨德以此作比，称美国和欧洲将后悔支持叙利亚反对派。

“西方国家曾因资助阿富汗初期的基地组织付出沉重代价。现在他们又在叙利亚、利比亚和其他地方支持基地组织，未来将在欧洲和美国腹地付出沉重代价。”

“实际情况是，我们面对的主要是极端力量，”阿萨德说道。

阿萨德对邻国约旦发出强硬措辞，称该国允许数以千计的武装人员携带军事武器进入叙利亚，加入战斗，并警告称叙利亚冲突可能蔓延至约旦。

“战火不会仅限于我国，所有人都知道约旦也和叙利亚一样面临风险。”

“数千携带武器装备的人（从约旦）进入叙利亚，而对于携带任何武器进入巴勒斯坦的人，约旦都能够进行阻止或拘捕，这让人无法相信，”阿萨德表示。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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