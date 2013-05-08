美俄同意力促叙冲突双方进行和谈

菲律宾东南外海发生规模6.1级地震--美国地质调查局
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透莫斯科/贝鲁特5月8日（记者 Thomas Grove/Erika Solomon） - 俄罗斯和美国同意搁置在叙利亚问题上的分歧，举行紧急国际会谈以找到结束叙利亚内战的解决方案。
美国国务卿克里访问莫斯科，他表示俄罗斯同意努力促成叙利亚政府和反对派都参加的会议，最早可能是本月。
克里等了俄罗斯总统普京三个小时。宣布的时间很晚意味着西方国家支持的反对派组织叙利亚全国联盟的领导人们无法予以置评。叙利亚全国联盟很多成员坚持将总统阿萨德下台作为谈判的前提条件。
叙利亚国内反对派组织众多，且大家意见不统一。该国北部一位军事指挥官Abdeljabbar al-Oqaidi对路透表示，他希望了解美俄计划的细节后再下结论，“但是如果这届政府在，我认为我们不愿意参加谈判。”
克里周二晚间对普京表示，面对冲突蔓延的风险，大国在推进解决方案上拥有非常大的共同利益。
“否则叙利亚将更接近深渊，”克里稍后在与俄罗斯外长拉夫罗夫举行的联合新闻发布会上表示。
“人道主义危机将扩大，叙利亚甚至可能分裂。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。
路透首尔/东京4月10日 - 一名中国特使周一抵达韩国，将讨论朝鲜越来越不听劝阻的武器发展计划；在此同时，各界担忧朝鲜可能准备好进行新一轮核试验之际，一美国海军攻击舰队正前往此一地区。