美俄同意力促叙冲突双方进行和谈

路透莫斯科/贝鲁特5月8日（记者 Thomas Grove/Erika Solomon） - 俄罗斯和美国同意搁置在叙利亚问题上的分歧，举行紧急国际会谈以找到结束叙利亚内战的解决方案。

美国国务卿克里访问莫斯科，他表示俄罗斯同意努力促成叙利亚政府和反对派都参加的会议，最早可能是本月。

克里等了俄罗斯总统普京三个小时。宣布的时间很晚意味着西方国家支持的反对派组织叙利亚全国联盟的领导人们无法予以置评。叙利亚全国联盟很多成员坚持将总统阿萨德下台作为谈判的前提条件。

叙利亚国内反对派组织众多，且大家意见不统一。该国北部一位军事指挥官Abdeljabbar al-Oqaidi对路透表示，他希望了解美俄计划的细节后再下结论，“但是如果这届政府在，我认为我们不愿意参加谈判。”

克里周二晚间对普京表示，面对冲突蔓延的风险，大国在推进解决方案上拥有非常大的共同利益。

“否则叙利亚将更接近深渊，”克里稍后在与俄罗斯外长拉夫罗夫举行的联合新闻发布会上表示。

“人道主义危机将扩大，叙利亚甚至可能分裂。”（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。