叙利亚激战持续 政府军被指使用化学武器

路透贝鲁特5月27日（记者 Erika Solomon） - 叙利亚边境重镇Qusair和首都大马士革周一发生激战，关于政府军使用化学武器攻击反抗力量占据地区的报告也进一步出现。

外界广泛认为，叙利亚政府军攻势增强的目的，是要在下月和平会议前增加总统阿萨德手中的筹码。

英国外交大臣黑格（William Hague）在布鲁塞尔称，欧盟现行制裁本周到期，意味着成员国在愿意的情况下可选择向叙利亚反抗力量提供武器。

虽然英国和法国表示此类举动可令反抗力量在和平谈判前得到加强，但其他国家则反对向反抗力量提供武器，而且欧盟外交人士称各方有目前不提供武器的协议。

叙利亚人权观察组织称，叙利亚政府军对大马士革东部郊区发动猛烈的炮火袭击和空袭，大马士革以北80公里处的al-Nabak地区传出巨大的爆炸声，该地区的战事已切断了通往中部城市霍姆斯（Homs）的高速公路。

反对派活动人士称，黎巴嫩真主党力量支持的叙利亚军队对Qusair镇发动持续攻击。

据反对派消息人士称，被反抗力量控制的大马士革东部郊区Harasta夜间遭到化学攻击，有数十人出现呼吸困难。视频画面显示，伤者躺在室内地板上，带着氧气罩呼吸。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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