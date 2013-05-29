俄罗斯和西方在向叙提供武器上存分歧 令和谈蒙阴

路透莫斯科5月28日（记者 Alissa de Carbonnel） - 俄罗斯和西方国家在武装叙利亚内战双方的问题上存在的分歧令和谈前景蒙阴，而叙利亚反对派内部的分歧也不利和谈。

在西方国家辩论应对叙利亚采取什么样的行动之时，叙利亚总统阿萨德的主要盟友--俄罗斯、伊朗和黎巴嫩什叶派真主党组织一直在紧密支持阿萨德。

尽管美国、法国和以色列反对，俄罗斯仍表示将向叙利亚政府运送S-300防空导弹系统，称这有助遏制干预企图。

俄罗斯还指责欧盟“火上浇油”，让对叙利亚的武器禁运措施到期，“破坏”在日内瓦举行和谈的可能性。

法国和英国最为支持废除武器禁运，称并未决定武装叙利亚反对派，但希望向阿萨德施压，逼其进行谈判。

尽管美国和俄罗斯在叙利亚问题上存在分歧，但双方仍在努力促成下月举行国际会议，以结束叙利亚内战。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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