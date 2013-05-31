俄罗斯导弹尚未运抵叙利亚--消息

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透贝鲁特5月30日（记者 Mariam Karouny/Erika Solomon） - 叙利亚总统阿萨德周四称，俄罗斯仍将履行向叙利亚运送先进防空武器S-300导弹的合同。但接近俄罗斯国防部的消息人士称，俄罗斯的导弹尚未运抵叙利亚。
俄罗斯的S-300导弹可能运抵叙利亚，仍令西方国家及该地区反对阿萨德的国家担忧不已，他们呼吁俄罗斯不要向叙利亚运送导弹。
对于西方国家而言，S-300导弹会令未来在叙利亚设立禁飞区变得更为危险，该武器甚至可能被用来击落在以色列或土耳其等邻国领空飞行的飞机。
俄罗斯称，该国将向叙利亚运送S-300导弹，部分目的是帮助该国阻止西方国家在其境内设立禁飞区。一位接近俄罗斯国防部的消息人士称，尽管俄罗斯正在按合同行事，但“硬件本身”尚未运抵叙利亚。
黎巴嫩一家媒体此前援引阿萨德接受al-Manar电视台采访时的说法报道称，俄罗斯已运送了第一批导弹，但根据实际播出的采访内容，阿萨德似乎并未指明这批导弹已经运抵叙利亚。
“我方与俄罗斯签订的所有协议都将执行，其中的部分协议已经得到执行，”阿萨德说道，但未提供其他详情。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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