叙利亚政府军夺下战略重镇 反对派遭重挫

路透叙利亚古赛尔6月5日（记者 Mariam Karouny） - 叙利亚政府军及他们的黎巴嫩真主党盟友周三夺下边境重镇古赛尔（Qusair）的控制权，令试图推翻叙利亚总统阿萨德政权的反对派力量遭遇重挫。

经历为期两周的激战后，古赛尔镇已是满目疮痍，整片街区被炮火夷为平地，玻璃碎片遍地皆是。在一个被子弹打得千疮百孔的钟楼四周，聚集着一些神色疲惫、但欢欣鼓舞的叙利亚政府军士兵。

一条条的街道都成了废墟，到处是残垣断壁。当地一家清真寺的圆顶也被火箭弹击中，一个教堂四周的墙面被炸开。

“我们将会用铁腕手段毫不犹豫地粉碎那些攻击我们的人……他们要么投降，要么死亡，”叙利亚武装力量司令部在声明中称。“我们将继续取得一连串胜利，直到夺回叙利亚的每一寸土地。”

政府军控制古赛尔镇令阿萨德处于有利地位，反对派力量则乱了阵脚，这将令说服叙利亚双方参加国际和平会议变得更难。

联合国和阿盟叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）在日内瓦称，叙利亚和平会议的时间从6月推到了7月。这表明此事存在外交困难。

古赛尔镇一反对派组织对他们的失败作了坦率的评估，指出在为期两周的交战中，反对派力量死亡人数超过500人，受伤人数达1,000人，最后只剩下400人坚守该镇。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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