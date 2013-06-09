叙政府军夺取反对派在古赛尔的最后据点

南非议长称会考虑反对党所提对总统祖马举行不信任投票的请求
路透约翰内斯堡4月2日 - 南非议会议长Baleka Mbete周日表示，会考虑反对党派提出的对总统祖马举行不信任投票的请求。
路透贝鲁特6月8日（记者 Mariam Karouny） - 叙利亚政府军周六在真主党武装力量支持下夺取了西部村庄Buwayda，结束了反对派力量在古赛尔（Qusair）镇周边的抵抗。这对叙利亚总统阿萨德而言又是一次新的胜利。
三天前，叙利亚反对派力量被赶出古赛尔镇，失去了通往邻国黎巴嫩的重要补给线，政府军的士气则大受提振。
多位反对派活动人士证实Buwayda村已落入政府之手，并称有几十名反对派人士被活捉，当中包括一些外国战斗人员。目前尚无这些人情况如何的消息。
“我们现在可以宣布，古赛尔镇及周边地区完全获得解放。不管恐怖分子在哪里，我们将继续追捕他们，”一位未具名的叙利亚政府军高官在Buwayda对国家电视台说道。
首都大马士革附近地区及北部省份阿勒颇（Aleppo）在内的其他地区也是战火四起。夺取古赛尔镇后，政府军预计会将新的攻击重点放在阿勒颇。
叙利亚电视台报道称，该国第三大城市霍姆斯（Homs）发生自杀式汽车爆炸事件，造成七人死亡，至少10人受伤。
由于叙利亚政府限制独立媒体进入，无法证实上述消息。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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