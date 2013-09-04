联合国难民署称叙利亚难民人数突破200万

路透日内瓦/贝鲁特9月3日（记者 Tom Miles/Yara Bayoumy） - 联合国难民署（UNHCR）周二称，叙利亚难民人数已经突破200万大关，并警告称全球面临越南战争以来的最大和平威胁。

美国国会下周将就对叙利亚动武议案进行表决，美国总统奥巴马则与对此存有质疑的议员进行博弈。与此同时，以色列部队与美国海军在地中海地区进行联合导弹测试，引起了俄罗斯的警觉，叙利亚方面也紧张不安。

奥巴马呼吁国会议员支持对叙利亚动武，以便就造成数百人丧生的上月毒气攻击事件对该国总统阿萨德进行惩罚。阿萨德周一对此指控予以否认。

联合国难民署周二在声明中称，过去12个月，涌入土耳其、伊拉克、约旦和黎巴嫩的叙利亚难民几乎增长了10倍，日均涌入人数接近5,000人，生活在国外的叙利亚难民人数总计已突破200万。

该机构称，这相当于叙利亚人口的10%左右。叙利亚境内预计还有425万民众流离失所，相当于接近三分之一的叙利亚民众无家可归。

联合国难民署高级专员古特雷斯（Antonio Guterres）称，与20年前阿富汗难民危机最严重时期的难民人数相比，“叙利亚已成为本世纪的大灾难--一个很不光彩的人道主义灾难，该国民众所遭受的苦难和颠沛流离在近代史上都是空前的”。

“我确信，叙利亚当前危机对全球和平与安全构成的威胁，一点也不比越南战争以来我们所见的其他任何危机小，”他说道。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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