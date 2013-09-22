叙利亚向禁止化学武器组织提交化武清单

路透阿姆斯特丹9月21日(记者 Thomas Escritt) - 在西方国家设置的截止日前，叙利亚向禁止化学武器组织(OPCW)提交了化武清单。

OPCW周六表示，该组织收到了来自大马士革的化武清单。就在不到24小时之前，该组织表示收到了叙利亚当局提交的一部分信息。

OPCW表示正在审核这些信息。此前叙利亚总统阿萨德同意销毁叙利亚化武。

美国指责阿萨德军队制造了上个月在大马士革市郊发生的沙林毒气袭击。此次袭击造成逾1,400人死亡，是25年来全球最致命的化武袭击。

就在OPCW宣布收到叙利亚部分信息后，美国国务院周五表示，他们正在研究这些文件。国务院发言人哈弗(Marie Harf)表示：“一份准确的清单对于确保有效执行至关重要。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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