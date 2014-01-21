潘基文撤邀伊朗参加叙利亚和谈

路透联合国/安卡拉1月20日(记者 Louis Charbonneau/Parisa Hafezi) -联合国秘书长潘基文周一收回了让伊朗参加叙利亚和平会谈的邀请。此前，叙利亚反对派威胁称，若伊朗出席和平会议，他们将不出席。

潘基文的发言人称，不再欢迎伊朗在和平会议举行的初期出席会议。叙利亚和平会议将于周三在瑞士蒙特勒举行。

得知此消息后，叙利亚反对派立刻收回此前发出的威胁。但围绕伊朗参会问题的争议凸显通过谈判结束叙利亚危机将面临的困难。

潘基文的发言人称，潘基文向伊朗发出邀请，是因为伊朗官员对其保证会支持2012年第一次日内瓦会议的决议。第一次日内瓦会议呼吁叙利亚成立“过渡管理机构”，而这一点是阿萨德和伊朗都不愿接受的。

伊朗官员周一明确表示，不支持将该决议作为和平会谈的基础。

潘基文发言人内西尔基(MartinNesirky)在新闻发布会上对记者表示：“秘书长对伊朗今天的公开声明感到非常失望，这与此前的承诺完全不符。”

叙利亚全国联盟此前曾表示，如果伊朗参加，他们将不会出席和平会议。该联盟对潘基文转变立场表示欢迎。

全国联盟主席的幕僚长艾克比克(MonzerAkbik)对路透表示：“我们感谢联合国和潘基文对我们立场的理解。我们认为他们作出了正确的决定。我们证实将出席1月22日的会议。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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