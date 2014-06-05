阿萨德在叙利亚大选中完胜 反对派称选举结果不可信

路透贝鲁特6月4日（记者 Dominic Evans） - 叙利亚总统阿萨德在大选中大获全胜，表明他依然大权在握。该国反对派指责选举结果不可信。

叙利亚议会议长Mohammad al-Laham称，阿萨德在选举中的得票率为88.7%。

“我宣布，阿萨德当选阿拉伯叙利亚共和国总统，他在选举中获得了绝对多数的投票，”Laham在议会办公室发表电视讲话称。

早在他宣布该消息前，大马士革就响起了庆祝阿萨德当选的枪声和焰火。叙利亚人权观察组织称，在大马士革，有三人中枪死亡，10人受到枪伤。

消息宣布近一小时后，仍能听到激烈的枪声。

叙利亚国家电视台播放的画面显示，在大马士革、东北库尔德人聚居的Qamishli、南部苏韦达省Druze市以及北部的阿勒颇市，人们在街头欢呼雀跃。

阿萨德的对手认为选举是个笑话，称相对于阿萨德而言，另外两位竞争对手名不见经传，且由政府指定，并非真正可以替代阿萨德的选项。这两位竞争者是前部长Hassan al-Nouri和议员Maher Hajjar，两人的得票率分别为4.3%和3.2%。

他们还称，国家陷入冲突期间无法举行可信的选举。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。