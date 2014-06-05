阿萨德在叙利亚大选中完胜 反对派称选举结果不可信

克里姆林宫发言人拒绝评论俄军向俄朝边境移动的报导
路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透贝鲁特6月4日（记者 Dominic Evans） - 叙利亚总统阿萨德在大选中大获全胜，表明他依然大权在握。该国反对派指责选举结果不可信。
叙利亚议会议长Mohammad al-Laham称，阿萨德在选举中的得票率为88.7%。
“我宣布，阿萨德当选阿拉伯叙利亚共和国总统，他在选举中获得了绝对多数的投票，”Laham在议会办公室发表电视讲话称。
早在他宣布该消息前，大马士革就响起了庆祝阿萨德当选的枪声和焰火。叙利亚人权观察组织称，在大马士革，有三人中枪死亡，10人受到枪伤。
消息宣布近一小时后，仍能听到激烈的枪声。
叙利亚国家电视台播放的画面显示，在大马士革、东北库尔德人聚居的Qamishli、南部苏韦达省Druze市以及北部的阿勒颇市，人们在街头欢呼雀跃。
阿萨德的对手认为选举是个笑话，称相对于阿萨德而言，另外两位竞争对手名不见经传，且由政府指定，并非真正可以替代阿萨德的选项。这两位竞争者是前部长Hassan al-Nouri和议员Maher Hajjar，两人的得票率分别为4.3%和3.2%。
他们还称，国家陷入冲突期间无法举行可信的选举。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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