中东情势：美国怀疑叙利亚使用化学武器，待确凿证据

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透华盛顿4月25日 - 美国白宫周四称，叙利亚阿萨德(Bashar al-Assad)政府可能在内战中小规模使用化学武器，不过强调美国总统奥巴马要获得确凿证据才会采取行动。
这一披露让奥巴马立场尴尬，因为使用化学武器是他给阿萨德设定的不可逾越的“警戒线”，这也促使一些强硬派议员要求美国进行军事回应，而这也是奥巴马所反对的。
美国官员称，情报机构“不同程度的相信”(varying degrees of confidence)阿萨德军队对反政府军使用了沙林毒气。不过其表示“缺乏明确的连续性证据”。
尽管奥巴马曾宣示，使用化学武器将改变其立场，并扬言在实际发生时必然有所作为，但美国政府将小心行事，谨记十余年前伊拉克战争的教训。不过奥巴马并未具体说明将采取何种行动。
一美国国防部官员表示，“不同程度的相信”一词用在叙利亚可能使用化学武器的评估上时，通常意味着美国情报单位内部对于结论存有争论。
白宫称评估叙利亚可能使用化学武器，部分基于生理学样本，不过美国官方拒绝透露所获证据，例如土壤样本、还是受害者的血液或毛发。
沙林毒气的使用看来有限，美国情报机构一官员称，无人发现叙利亚出现可能为化学武器导致的“大规模伤亡”。
一白宫官员对记者称，“我们所有可能应对的方式都在讨论中，”并表示美国将于盟国协商。(完) (编译 王丽鑫;审校 张明钧)
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。