美俄同意力促叙利亚冲突双方进行和谈

澳洲股市：收在两年新高，油价上涨推高能源类股
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科/贝鲁特5月8日 - 俄罗斯和美国同意搁置在叙利亚问题上的分歧，举行紧急国际会谈以找到结束叙利亚内战的解决方案。
美国国务卿克里访问莫斯科，他表示俄罗斯同意努力促成叙利亚政府和反对派都参加的会议，最早可能是本月。
克里等了俄罗斯总统普京三个小时。宣布的时间很晚意味着西方国家支持的反对派组织叙利亚全国联盟的领导人们无法予以置评。叙利亚全国联盟很多成员坚持将总统阿萨德下台作为谈判的前提条件。
叙利亚国内反对派组织众多，且大家意见不统一。该国北部一位军事指挥官Abdeljabbar al-Oqaidi对路透表示，他希望了解美俄计划的细节后再下结论，“但是如果这届政府在，我认为我们不愿意参加谈判。”
克里周二晚间对普京表示，面对冲突蔓延的风险，大国在推进解决方案上拥有非常大的共同利益。
“否则叙利亚将更接近深渊，”克里稍后在与俄罗斯外长拉夫罗夫举行的联合新闻发布会上表示。
“人道主义危机将扩大，叙利亚甚至可能分裂。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透4月11日 - 澳洲股市周二收在两年新高，因全球油价上涨继续推高能源类股。 澳股S&P/ASX 200指数收升0.3%或16.416点，报5,929.3点。 该指数周一上涨0.9%。 美国原油周二连续第六日上涨，触及五周高位，受益于美国对叙利亚发动导弹袭击后的紧张局势，以及利比亚最大油田关闭。
路透东京4月11日 - 日本公债价格周二小涨，因围绕朝鲜(北韩)和叙利亚的地缘政治紧张形势加剧，加上法国总统大选不确定再起，促使资金涌入避险的债券。 日本10年期公债收益率(殖利率) 降至0.040%，为1月中以来最低水准，较上日收盘跌0.5个基点。 20年期公债收益率 跌1个基点至0.610%，为1月底以来最低；五年期公债收益率 跌0.5个基点至负0.160%，追平今年以来低位。 随着美国一海军打击群前往朝鲜半岛附近的西太平洋海域以展示军力，地缘政治担忧加剧，导致全球债券收益率下跌。之前美国对叙利亚一个空军基地发动了导弹袭击。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。 在法国，民调显示左翼阵线候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)支持率大涨，令该国大选形势更加复杂，这导致法国公债和可比德债的收益率之差扩大。 指标10年期日本公债期货
路透台北4月11日 - 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超4.47亿台币 ，连四个交易日卖超共计64.31亿台币；上交易日修正后为卖超11.71亿台币。 三大法人今日合计卖超20.14亿台币，上交易日修正后为卖超8.27亿台币。 以下为本月以来每日三大法人的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)： 日期 外资及陆资 三大法人合计 4/11 -4.47 -20.14 4/10 -11.71r -8.27r 4/7 -44.87 -46.99r 4/6 -3.25r -8.61r 4/5 +114.64r +136.15r 本月累计 +50.33 +52.13 2017 3月 +703.58r +630.09r