叙利亚政府军夺下战略重镇 反对派遭重挫

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
(本文由路透中文网编译提供)
路透叙利亚古赛尔6月5日（记者 Mariam Karouny） - 叙利亚政府军及他们的黎巴嫩真主党盟友周三夺下边境重镇古赛尔（Qusair）的控制权，令试图推翻叙利亚总统阿萨德政权的反对派力量遭遇重挫。
经历为期两周的激战后，古赛尔镇已是满目疮痍，整片街区被炮火夷为平地，玻璃碎片遍地皆是。在一个被子弹打得千疮百孔的钟楼四周，聚集着一些神色疲惫、但欢欣鼓舞的叙利亚政府军士兵。
一条条的街道都成了废墟，到处是残垣断壁。当地一家清真寺的圆顶也被火箭弹击中，一个教堂四周的墙面被炸开。
“我们将会用铁腕手段毫不犹豫地粉碎那些攻击我们的人……他们要么投降，要么死亡，”叙利亚武装力量司令部在声明中称。“我们将继续取得一连串胜利，直到夺回叙利亚的每一寸土地。”
政府军控制古赛尔镇令阿萨德处于有利地位，反对派力量则乱了阵脚，这将令说服叙利亚双方参加国际和平会议变得更难。
联合国和阿盟叙利亚问题特使卜拉希米（Lakhdar Brahimi）在日内瓦称，叙利亚和平会议的时间从6月推到了7月。这表明此事存在外交困难。
古赛尔镇一反对派组织对他们的失败作了坦率的评估，指出在为期两周的交战中，反对派力量死亡人数超过500人，受伤人数达1,000人，最后只剩下400人坚守该镇。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。