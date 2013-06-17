普京称西方国家不应向“吃人肉”的叙利亚反对派提供武器

记者 Khaled Yacoub Oweis/Alexei Anishchuk

路透阿曼/伦敦6月16日(记者 Khaled Yacoub Oweis/Alexei Anishchuk) - 俄罗斯总统普京表示，西方国家不能向“吃人肉”的叙利亚叛军提供武器。普京抵达英国参加G8峰会，围绕美国决定向叙利亚反对派提供武器而出现的争论预计将成为本次峰会的主题。

在叙利亚，反政府力量周日在阿勒颇(Aleppo)附近回击了叙利亚政府军和黎巴嫩真主党。阿萨德宣布将重新夺回反抗力量占据的北部地区。

大马士革西郊的Mezze军用机场发生巨大爆炸。该机场是阿萨德精英部队--共和国卫队的重要基地，政府军也通过该基地对反政府的逊尼派穆斯林居住区发起导弹和火炮袭击。

经过数月的考虑，华盛顿上周决定向叙利亚反对派提供武器，宣称阿萨德军队使用神经性毒气已越过“红线”。

此举不仅意味着超级大国对叙利亚冲突施加影响，也意味着全球对叙利亚危机的干预可能到了一个转折点。

此举也激怒了冷战时期叙利亚的盟友俄罗斯，俄罗斯向阿萨德出售武器，并利用其在联合国安理会的否决权反对针对阿萨德的任何决议。

俄罗斯驳斥了美国所谓阿萨德军队动用神经性毒气的证据。白宫表示，奥巴马将在英国首相卡梅伦主持的G8峰会上尝试游说普京，促使其放弃对阿萨德的支持。

在伦敦结束了与卡梅伦的会晤后，普京表示，俄罗斯希望为叙利亚冲突的解决创造条件。

“对于那些不仅杀害敌人，而且面对公众和摄像机能开膛破肚、食人内脏的人，我们实在无需支持。”

“这就是你们希望支持的人吗？你希望给他们提供武器吗？这可能与欧洲几个世纪以来宣传的人道主义价值观没有任何关联。”

普京很可能说的是上个月出现的一段视频，视频中一名反抗力量的将领正在切割一名死去士兵的尸体，咬食死者的一个内脏器官。（完）