潘基文撤邀伊朗参加叙利亚和谈

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透联合国/安卡拉1月20日(记者 Louis Charbonneau/Parisa Hafezi) - 联合国秘书长潘基文周一收回了让伊朗参加叙利亚和平会谈的邀请。此前，叙利亚反对派威胁称，若伊朗出席和平会议，他们将不出席。
潘基文的发言人称，不再欢迎伊朗在和平会议举行的初期出席会议。叙利亚和平会议将于周三在瑞士蒙特勒举行。
得知此消息后，叙利亚反对派立刻收回此前发出的威胁。但围绕伊朗参会问题的争议凸显通过谈判结束叙利亚危机将面临的困难。
潘基文的发言人称，潘基文向伊朗发出邀请，是因为伊朗官员对其保证会支持2012年第一次日内瓦会议的决议。第一次日内瓦会议呼吁叙利亚成立“过渡管理机构”，而这一点是阿萨德和伊朗都不愿接受的。
伊朗官员周一明确表示，不支持将该决议作为和平会谈的基础。
潘基文发言人内西尔基(Martin Nesirky)在新闻发布会上对记者表示：“秘书长对伊朗今天的公开声明感到非常失望，这与此前的承诺完全不符。”
叙利亚全国联盟此前曾表示，如果伊朗参加，他们将不会出席和平会议。该联盟对潘基文转变立场表示欢迎。
全国联盟主席的幕僚长艾克比克(Monzer Akbik)对路透表示：“我们感谢联合国和潘基文对我们立场的理解。我们认为他们作出了正确的决定。我们证实将出席1月22日的会议。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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