更新版1-美国及阿拉伯伙伴国对叙境内伊斯兰国目标发动首次空袭

(本文由路透中文网编译提供)

（新增空袭目标和叙利亚电视台报道内容）

路透华盛顿9月23日（记者 Phil Stewart/Missy Ryan） - 美国官员周二称，美国和几个海湾阿拉伯伙伴国周二对叙利亚境内的多个“伊斯兰国”据点发动了空袭和导弹攻击。这标志着对该极端组织的打击进入了更为复杂的新阶段。

“我确认，美国军方和盟国部队正使用战斗机、轰炸机以及战斧对地攻击导弹，对在叙利亚境内的(伊斯兰国)恐怖分子进行军事打击，”国防部发言人海军少将柯比(John Kirby)在声明中表示。 “由于此次行动仍在进行，我们目前不能透露更多其他细节。”

一名要求匿名的美国官员称，沙特阿拉伯、阿联酋、约旦和巴林都参与此次行动，不过他们在这次军事行动中担当的具体角色还不清楚。这名官员表示，卡塔尔在空袭行动中发挥了支持性作用。

另一名官员称，至少一艘美国军舰发射了战斧对地攻击巡航导弹。美国武装无人机也参与了这次攻击行动。

攻击目标包括拉卡市(Raqqa)，这里是“伊斯兰国”的总部所在地。该逊尼派穆斯林极端组织在伊拉克和叙利亚攫取了大片土地，并宣称在中东的中心地带建立哈里发政权。

叙利亚官方电视台报道称，美国周一已经通知叙利亚驻联合国代表位于拉卡的“伊斯兰国”目标将受到攻击。

美国官员和叙利亚人权观察组织表示，武装分子在拉卡使用的房屋、武器供应和检查站成为这次攻击的目标。伊拉克和叙利亚的边境地带也受到攻击。

“有数十人死伤，”该人权观察组织的负责人Rami Abdulrahman在电话里告诉路透。

阿拉伯国家加入攻击行动对于美国领导的这场打击“伊斯兰国”活动的可靠性至关重要。

空袭发生在奥巴马(Obama)赴纽约参加联合国大会数小时之前。奥巴马将在此次大会上，为其打击“伊斯兰国”的强硬立场争取更多国家的支持。

柯比表示，奥巴马授权美军中央司令部司令奥斯汀将军，由他作出发动空袭行动的决定。

“我们稍后将在适当的时候提供进一步细节，“柯比说。（完）