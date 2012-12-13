叙利亚政府军发射飞毛腿导弹打击反抗力量--北约官员

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透摩洛哥马拉喀什12月12日 - 美国和北约（NATO）官员周三称，叙利亚政府军最近几天发射飞毛腿弹道导弹打击反政府力量。美国官员还称，这表明历时20个月的叙利亚内战升级。
周三，美国、欧洲大国及阿拉伯国家正式官方承认新组建的叙利亚反对派联盟。但越来越多的迹象显示，西方国家对伊斯兰武装分子在反抗力量中的地位上升感到不安。
叙利亚反抗力量与政府军在大马士革郊外激战，他们过去两周取得的战果促使他们的国际盟友认为，叙利亚这场持续20个月之久的冲突最终进入了决定性阶段。
在大马士革的内政部大门口，发生了一起严重的汽车爆炸和两起其他爆炸事件。据黎巴嫩al-Manar电视台报导称，已有四人丧生。
北约官员在布鲁塞尔称，“盟军的情报机构、监视和侦察系统发现，本周叙利亚境内发射了一些非制导的短程弹道导弹，飞行轨迹及距离显示属于飞毛腿导弹。”
一位不愿透露姓名的美国官员也证实是飞毛腿导弹。美国官员还称，他们不知道叙利亚之前是否使用过该类型导弹。
目前尚不清楚叙利亚政府军部署飞毛腿导弹的原因。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。